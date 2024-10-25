10月26日に京都競馬場で行われる、第67回スワンステークス(3歳上・GII・芝1400m)の枠順が25日確定した。 重賞で連続好走しているスズハローム(牡4、栗東・牧田和弥厩舎)は4枠8番、3連勝中で重賞初制覇を狙うクランフォード(牝3、栗東・杉山晴紀厩舎)は2枠4番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 サーマルウインド(牝5、団野大成・奥村武)1-2 ジョウショ