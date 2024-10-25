中国・山西省の原炭生産量、９月は今年最高を更新山西省の露天炭鉱。（資料写真、太原＝新華社記者/王飛航）【新華社太原10月25日】中国山西省の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約21円）以上炭鉱企業の原炭生産量は9月、1億1806万6千トンに上り、今年の月間最高となった。1〜9月の生産量は9億3365万9千トンで全国の26.9％を占めた。省統計局が明らかにした。山西省は石炭生産が盛んで、23年には原炭13億7752万ト