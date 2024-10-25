通貨オプションボラティリティードル円1週間物急上昇、衆院選や米大統領選控え USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.136.9412.677.73 1MO12.777.8810.868.30 3MO11.566.9910.467.50 6MO10.976.7810.237.51 9MO10.656.7310.137.57 1YR10.426.7110.067.64 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.65