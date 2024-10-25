シンシアは高い。２４日取引終了後に配当方針を変更すると発表。これまで３０％をメドとしていた連結配当性向を４０％に引き上げた。これに伴い、２４年１２月期の配当予想を１２円から１６円（前期１４円）に増額修正した。減配だった従来予想から一転増配となる見通しとなり、これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS