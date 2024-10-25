米ハネウェル、エネルギー転換で中国企業と提携22日、第3回ハネウェルグリーン発展サミットの会場。（南京＝新華社配信）【新華社南京10月25日】米科学技術大手ハネウェルは中国江蘇省南京市で22日に開いた第3回グリーン（環境配慮型）発展サミットで、自動車大手の浙江吉利控股集団や家電大手の海信集団（ハイセンス）などの中国企業と中国のエネルギー転換促進に向けた低炭素技術の応用を進めると発表した。吉利控股集団イノ