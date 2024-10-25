大谷も退団したエンゼルスの地元メディアが球団方針に疑念を示した(C)Getty Imagesドジャースとヤンキースが相まみえる注目のワールドシリーズが現地時間10月25日（日本時間26日）に開幕する。その他のチームは来季へ向けての補強策を着々と進めていくことになるが、球団ワーストの99敗を喫したエンゼルスは、ストーブリーグでどのような対策を講じるのだろうか。【動画】貴重な追加点！リーグ優勝決定S第6戦で大谷翔平が中前