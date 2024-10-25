指示役が「ルフィ」などと名乗り、全国で相次いだ強盗事件。永田陸人被告（23）は去年1月、東京・狛江市の住宅に押し入り、90歳の女性を死亡させて高級腕時計を奪った罪などに問われています。永田被告の意見陳述「極刑でも償えないと思います。死刑が一番ふさわしいと加害者からも強く望みます」永田被告は高校を中退すると、競艇にのめり込むようになり、消費者金融から闇金へ渡り歩き、返済のために闇バイトを探し始めまし