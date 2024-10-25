山東省の濰坊市と煙台市を結ぶ高速鉄道・濰煙高速鉄道が21日に開通した。濰坊北駅と莱州駅、招遠駅、煙台駅間の所要時間は最速でそれぞれ24分、34分、78分となり、山東半島都市群の相互接続が一層促進される。同鉄道の開通により、山東省莱州市や招遠市などには、旅客鉄道が通っていないという歴史が幕を閉じた。そして山東省の高速鉄道の総延長距離は3047キロとなった。山東省北部の沿海エリアを走る濰煙