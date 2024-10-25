ドル円理論価格1ドル＝152.38円（前日比-0.41円） 割高ゾーン：153.60より上 現値：151.81 割安ゾーン：151.15より下 過去5営業日の理論価格 2024/10/24152.79 2024/10/23152.08 2024/10/22151.73 2024/10/21149.30 2024/10/18149.36 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。