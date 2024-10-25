トヨタ自動車は一進一退の動き。前日のニューヨーク為替市場でドル円相場は一時１ドル＝１５１円５０銭台までドル安・円高に振れた。２３日には１５３円台に乗せるなど、今週に入り円安が急速に進行していたが、トランプ氏が米大統領選で当選した際の米国内でのインフレ圧力の高まりを意識した米長期金利の上昇が一服。更に、加藤勝信財務相とイエレン米財務長官が会談し、日米両国で為替に関して親密な意思疎通を図