ＣａＳｙは高い。２４日取引終了後、ワタキューホールディングス（京都市下京区）と合弁会社を設立すると発表した。高齢者に対する家事代行サービスなどを中心とした総合的なサービスプラットフォームの構築を目指す。出資比率はワタキューＨＤが８７％、ＣａＳｙが１３％。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS