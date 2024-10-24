「ナナナナ（nana-nana）」 から新ライン「ノット ナナナナ（KNOT nana-nana）」がデビューする。11月22日からGR8、CONZ、ナナナナ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 ノット ナナナナは「有機物（商品）だけではなく無機物（人の意識や感情）までを結ぶ」をコンセプトに、これまでのもの作りをより体現し都会的なデザインとスタイルのアイテムを展開。アイテムは、「MINI SHOULDER BAG」（2万2000円）、