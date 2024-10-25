【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YOASOBIにとって、初となるヨーロッパでのライブ！ YOASOBIが、2025年6月4日～8日（現地時間）にスペイン・バルセロナで開催される音楽フェスティバル『Primavera Sound Barcelona 2025』に出演することが決定した。 『Primavera Sound』は、6月4日～8日にスペイン・バルセロナ、6月12日～14日にポルトガル・ポルトで開催される大規模な音楽フェスで、世界各