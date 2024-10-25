イスラエル軍の攻撃をうけた学校＝２４日、パレスチナ自治区ガザ地区ヌセイラト/Khamis Al-Rifi/Reuters（ＣＮＮ）イスラエル軍は２４日、パレスチナ自治区ガザ地区中部の学校を空爆した。病院関係者によると、この攻撃で１７人が死亡、４２人が負傷した。イスラエル軍はイスラム組織ハマスを標的にしたと説明した。アウダ病院は声明で、ヌセイラト難民キャンプにある学校が空爆を受け、負傷者の大半は子どもと高齢者だとしている