【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#7成田美寿々へ前代未聞の助言「グリーンに乗せるな」の根拠はピンポジション…足で稼いだ情報が報われた前週の「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」でバッグを担いだ辻梨恵ちゃんは、惜しくも予選落ち。私用があったので日曜日まで兵庫にいて、月曜日に愛車で静岡の自宅に戻りました。走行距離は約320キロ。2回の休憩を挟み約5時間のドライブでした。プロキャディーの移動