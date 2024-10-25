David Milliken[ワシントン ２４日 ロイター] - リーブス英財務相は２４日、３０日に発表する予算案で政府の公的債務目標を変更し、投資向けに数十億ポンドを超える借り入れを可能にする考えを示した。保守党のスナク前政権による公共投資削減方針を見直す。リーブス氏は国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の年次総会に出席するため訪問中のワシントンで、公的債務の評価方法を修正すると明かし、「投資ルールの変更により長期