日本銀行「資金循環統計」によると、日本で個人が持つ金融資産の合計は2212兆円と、過去最高を記録（2024年6月末 速報）。1人当たりでは約1780万円となる。【映像】「子どもに相続しない」資産46億円男性の資産内訳一方で、内閣府「令和6年度 年次経済財政報告」によれば、高齢者の遺産に対する考え方は「使い切りたい」が34％、「老後の世話等に関わらず残したい」が31％、「老後の世話等を条件に残したい」が15％。半分近く