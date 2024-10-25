総務省が25日発表した10月の東京都区部の生鮮食品を除く消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は107.9となり、前年同月比1.8％上昇した。伸び率は9月（2.0％）から0.2ポイント縮小し、2カ月連続で鈍化した。生鮮食品を除く食料は3.8％上昇した。東京都区部の指数は、全国の物価動向の先行指標となる。