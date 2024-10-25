日産自動車は、「NV350キャラバン」「キャラバン」いすゞ自動車ブランドで生産する「コモ」の3車種、合わせて4万613台のリコールを国土交通省に届け出ました。2012年6月から去年12月までに生産されたものが対象になります。これまでに火災の報告が4件ありました。暖房機器が高温になり、火災に至る恐れがあるということです。（「グッド！モーニング」2024年10月25日放送分より）