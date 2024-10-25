大型の台風第２１号（コンレイ）が発生しました。 【写真を見る】【台風最新情報】大型の台風２１号発生来週沖縄地方に接近か今後の進路と勢力、船舶への影響は気象庁 ２５日６時、マリアナ諸島の北緯１２度３５分、東経１４６度２０分において、熱帯低気圧が台風第２１号になりました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心の気圧は９９６ヘクトパスカル中心付近の最大風速は１８メー