2024年10月22日、香港メディアの香港01は、台湾マクドナルドと日本のアニメ「HUNTER×HUNTER」のコラボキャンペーンを紹介した台湾のインフルエンサーがネットで炎上したと報じた。記事によると、台湾マクドナルドと「HUNTER×HUNTER」のコラボキャンペーンは、今月23日から来月12日まで実施される。台湾のマクドナルドで任意の食事を購入し、追加で89台湾ドル（約424円）を支払うと、「HUNTER×HUNTER」のキャラクターが描かれた