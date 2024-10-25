◇プロ野球ドラフト会議（24日）中日が関西大学・金丸夢斗投手の交渉権を獲得しました。中日、DeNA、阪神に巨人と、4球団による競合となりましたが、井上一樹新監督がくじを引き当てました。金丸投手は指名を受けて「ホッとした気持ちが強かった」と心境を明かします。話してみたい選手を聞かれると、「世界一も経験しているので話してみたい」と話し、同学年にあたる高橋宏斗投手の名前を挙げました。さらに、目標とする選手に挙