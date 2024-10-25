ドジャース・山本由伸投手（２６）が２４日（日本時間２５日）、ドジャースタジアムでワールドシリーズ（ＷＳ）開幕前日の「メディアデー」に出席。大量の日米報道陣に囲まれ、取材対応した。ドジャース入団後、苦楽をともにしてきた園田芳大通訳への感謝を聞かれると「こっちに来てお互いルーキーというか。園田さんは特に違う業界（映画）から入ってきたので、苦労とかたくさんあったと思いますけど、そういった姿をあまり見