Vladimir SoldatkinGuy Faulconbridge[カザン（ロシア）２４日 ロイター] - ロシアのプーチン大統領は２４日のＢＲＩＣＳ首脳会議で、イスラエルとイラン間の緊張激化により中東が「全面戦争の瀬戸際」にあるとの認識を示した。ＢＲＩＣＳはロシアや中国、インドなどで構成。ロシア中部カザンで開催した首脳会議には２０人以上の首脳が参加した。中国の習近平国家主席はプーチン氏に続き発言し、中国はウクライナ情勢の政治