（MCU）『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでガモーラ役を演じたゾーイ・サルダナが、ガモーラ役の“世代交代”を希望している。 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014）で初登場し、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）にも出演したサルダナは、『ガーディアン