ひとりの若手俳優が、一気にスターダムを駆け上がっていく様子は壮観である。確かな勢いを得て、現在進行形で駆け上がっているのが、注目の野村康太だ。いったい、彼はどこからやってきたのか。疾風怒濤、どこへ向かうのか。毎週火曜日深夜12時59分から放送されている主演ドラマ『その着せ替え人形は恋をする』（MBS）が、そのポテンシャルの秘密を明かしてくれている。イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチ