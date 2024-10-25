○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・景気動向指数（改定値） １５：４５仏・消費者信頼感指数 １７：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２１：３０米・耐久財受注 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日
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