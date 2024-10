DREAMS COME TRUEが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)がコラボした「大阪LOVER」とアンサーソング「あなたと同じ空の下」の新ミュージックビデオ(MV)が25日、公開された。【動画】遠恋→大阪のおばちゃんへドリカム×USJ「大阪LOVER」「あなたと同じ空の下」DREAMS COME TRUEがデビュー35周年を迎えたことを記念し、つながりの深いUSJパーク内で撮影され、「大阪LOVER ‐special edition for USJ‐」と「あなたと