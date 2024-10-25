【ELリーグフェーズ第3節】(スタディオン・パルチザーナ)マッカビ・テルアビブ 1-2(前半0-1)ソシエダ<得点者>[マ]D. Turgeman(81分)[ソ]ジョン・パチェコ(19分)、セルヒオ・ゴメス(64分)<退場>[マ]O. Davida(88分)<警告>[マ]Weslley Patati(37分)、O. Davida2(75分、88分)、J. van Overeem(80分)、S. Jehezkel(88分)[ソ]久保建英(12分)、ハビ・ロペス(73分)└久保建英、W杯ドイツ戦以来の左ウイング先発で奮闘!!