10月24日に22歳の誕生日を迎えた歌い手Adoが、自身の二度目のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>を開催することを発表した。併せてORIHARA描き下ろしによるツアーのキービジュアルも公開となった。◆Ado 動画 / 画像2024年に開催し、全公演完売となった自身初の世界ツアー<Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”>を超える世界30都市以上、50万人超えの動員予定。日本人アーティストが実施し