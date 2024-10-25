※経済指標 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（10月19日週）21:30 結果22.7万人 予想24.2万人前回24.2万人（24.1万人から修正） ＊米PMI製造業（10月）22:45 結果47.8 予想47.5前回47.3 ＊米PMIサービス業（10月）22:45 結果55.3 予想55.0前回55.2 ＊米PMIコンポジット（10月）22:45 結果54.3 予想53.8前回54.0 ＊米新築住宅販売件数（年率）（9月）23:00 結果73.8