プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」は24日、都内で行われた。明大・宗山塁内野手に5球団、関大・金丸夢斗投手に4球団が競合。69人が本指名を受けた。一方、大阪桐蔭の甲子園V世代だった社会人野球・日本生命の山田健太内野手、巨人などで活躍した清原和博氏の長男・正吾内野手（慶大）ら注目選手が指名漏れした。山田は大阪桐蔭で同世代の藤原恭大、根尾昂、柿