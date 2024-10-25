[10.24 ELリーグフェーズ第3節](スタディオン・パルチザーナ)※25:45開始<出場メンバー>[マッカビ・テルアビブ]先発GK 90 R. MishpatiDF 4 S. LemkinDF 13 R. ShlomoDF 18 N. StojićDF 27 オフィル・ダヴィダゼMF 16 G. KanichowskyMF 17 Weslley PatatiMF 28 I. SissokhoMF 36 I. ShaharMF 42 ドル・ペレツFW 19 E. Madmon控えGK 23 S. SlugaDF 2 A. CohenDF 5 I. NachmiasDF 6 T. AsanteDF 11 S. JehezkelDF 55 ニル