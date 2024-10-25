【「ヒメ様にイジられ遊ばれ」1巻】 10月25日 発売 価格：759円 KADOKAWAは、マンガ「ヒメ様にイジられ遊ばれ」の1巻を10月25日に発売する。価格は759円。 本作は「サバエとヤッたら終わる」の作者・早坂啓吾氏による最新作。3月より「コミック電撃だいおうじ」で連載がスタートした。 主人公の迫田は親の都合で転校になり、地元に戻ってきた