パッションフルーツ栽培で農村振興中国広西チワン族自治区22日、広西チワン族自治区桂林市竜勝各族自治県でパッションフルーツを収穫する地元住民。（竜勝＝新華社配信/韋吉陽）【新華社桂林10月24日】中国広西チワン族自治区桂林市竜勝各族自治県は近年、パッションフルーツの栽培に力を入れている。今年の栽培面積は3万ムー（2千ヘクタール）近くに上り、約1万8千トンの収穫を見込む。パッションフルーツは農村振興の重要産