◆２０２４年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２４日）富士大の坂本達也捕手が巨人から育成ドラフト１位指名を受けた。１年秋からリーグ戦に出場し、今春のリーグ戦ではベストナインにも選ばれた。二塁送球タイムは、練習時に１・７秒台、試合でも１・８秒台の強肩を持つ。「呼ばれたときは相当ほっとしました。投手から信頼を得られるような捕手になりたい」と目を輝かせた。巨人の阿部監