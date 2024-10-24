1位指名は明大・宗山、関大・金丸で計9球団が競合した。ドラフトの華とされる最初のクジ引きが終わり、外れ1位から各球団の色が出た。高い打撃力、走力を備える富士大の外野手・麦谷は球団によって評価の差があったが、同じ外野手の青学大・西川を外したオリックスは狙いを徹底した。DeNAは金丸をクジで外したが、総合力の高い三菱重工Westの右腕・竹田を1位指名し、2位も法大の篠木と即戦力投手を重視した。福岡大大濠の二