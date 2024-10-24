主な国・地域の2023年の温室効果ガス排出量国連環境計画（UNEP）は24日、2023年の世界の温室効果ガス排出量は前年から1.3％増加して571億トンとなり、過去最多だったとする報告書を公表した。国際枠組み「パリ協定」は気温上昇を産業革命（18〜19世紀）前から1.5度以内に抑えることを目指すが、各国が対策を強化しなければ世界の平均気温の上昇幅は今世紀中に最大3.1度になると指摘した。報告書によると、世界の総排出量は1990
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