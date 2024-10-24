＊米PMI製造業（10月）22:45 結果47.8 予想47.5前回47.3 ＊米PMIサービス業（10月）22:45 結果55.3 予想55.0前回55.2 ＊米PMIコンポジット（10月）22:45 結果54.3 予想53.8前回54.0