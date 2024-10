Adoが、自身の2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を2025年4月より開催する。 (関連:【写真あり】Ado、ギター演奏も披露!圧巻のライブパフォーマンス見せた最新ツアー) 同ツアーでは、今年開催した初の世界ツアー『Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”』を超える世界30都市以上、50万人超えの動員予定で、日本人アーティ