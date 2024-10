【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ワールドツアーは、2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナで行われる日本公演で開幕! 10月24日に22歳の誕生日を迎えたAdoが、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催することを発表した。 2024年に開催し、全公演完売となった初の世界ツアー『Ado THE FIRST WORLD TOUR “W