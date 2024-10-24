Photo: 小暮ひさのり ごっつい！…と思ったけど、「できること」を考えれば恐ろしいほどコンパクトです。こちらは10月18日まで幕張メッセで開催されていたCEATEC 2024、その中にあるXGRIDS（ACTIVE RETECH、kudanとの共同出展）ブースで見つけたミョルニル…。もとい、3Dハンドスキャナー「XGRIDS Lixel Kitty K1」です。まさに鈍器。 Photo: 小暮ひ