『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』キービジュアル 10月24日に22歳の誕生日を迎えた歌い手Adoが、自身の2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催することが決定した。併せてORIHARAが描き下ろした本ツアーのキービジュアルも公開した。【動画】『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』ティザー映像今年開催し、全公演完