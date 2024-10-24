機械学習エンジニアのマシュー・ル・コショワ氏が作成した「PabloNet」は、秒間100枚以上の画像を生成できる爆速画像生成パイプライン「StreamDiffusion」を使用して、リアルタイムでカメラで捉えたものからAIアートを作成するというシステムです。実際に動作している様子や仕組みについて、コショワ氏が解説しています。PabloNethttps://www.matthieulc.com/posts/pablonet/従来の拡散モデルはテキストや画像のプロンプトから画像