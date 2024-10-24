ロペピクニック(ROPÉ PICNIC)と「ケアベア(Care Bears)」のコラボレーションによるウィメンズウェアやバッグが登場。2024年11月8日(金)より、全国のロペピクニックほかにて発売される。ロペピクニック×「ケアベア」初コラボ「ケアベア」は、アメリカ生まれのクマのキャラクター。たくさんのカラフルな仲間たちがおり、多彩な色使いや、それぞれ異なるおなかのシンボルマークが特徴的だ。「ケアベア」フェイスのエコバッグや