TOKIO・松岡昌宏（47）が24日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、住居について語る場面があった。スタッフから「住むなら一軒家かマンション、どっちですか?」と質問されると、松岡は「マンションだね」と即答。「俺は子供の頃から団地だからさ、一軒家に住むのが夢だったのよ。でも、一軒家に住んでる方々から“マンションの方が楽だぞ”って。ゴミ捨てとか、町内会とかいろいろ。特に俺らみたいな商売はね、だからマン