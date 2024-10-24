俳優・遠藤憲一主演のテレビ朝日系ドラマ「民王Ｒ」が２２日にスタートした。のんびり議員生活を送り、引退を前にしていた元総理大臣武藤泰山（遠藤憲一）に、窮地の民政党を救うよう再び総理就任の命が下った。９年ぶりの続編では、「裏金」など随所に現永田町をディスるネタが。冒頭、外国で機密技術がハッキングで盗まれた場面が流れ、開始１分でナレーションの民神（菅田将暉）が「このとき盗まれた超最先端技術が日本に