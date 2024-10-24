日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）22:45 予想47.5前回47.3（製造業PMI・速報値) 予想55.0前回55.2（非製造業PMI・速報値) 予想54.1前回54.0（コンポジットPMI・速報値)