【ニューヨーク時事】２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を眺めて円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１５２円台前半に上昇した。午前９時現在は１５２円００〜１０銭と、前日午後５時比７１銭の円高・ドル安。