２４日のプロ野球ドラフト（新人選手選択）会議は、即戦力と期待される大学生２人に１位指名が集中した。打てる遊撃手の宗山（明大）には５球団、本格派左腕の金丸（関大）には４球団が入札し、それぞれ楽天と中日が交渉権を獲得した。巨人は将来性豊かな大型遊撃手の石塚（埼玉・花咲徳栄高）を１位で指名した。巨人から４位で指名された北星学園大付高（北海道）の石田充冴は、「４位は衝撃。育成かと思っていた。現実かなと